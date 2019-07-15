https://static.news.ru/photo/6c3feb46-a6fe-11e9-9ffd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Москва и Киев обсуждают вопрос обмена украинских моряков, задержанных российскими силовиками после инцидента в керченском проливе 25 ноября 2018 года. Об этом сообщил замглавы российского МИД Григорий Карасин.

Конечно, обсуждаем, — цитирует Карасина РИА Новости .

При этом замминистра не стал комментировать детали переговоров.

Как писал News.ru, ранее следственное управление ФСБ направило в суд ходатайство о продлении срока содержания под стражей задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Российские власти обвиняют их в незаконном пересечении государственной границы.

До этого экс-президент Украины Пётр Порошенко выразил уверенность в том, что моряков отпустят из России 21 июля, в день внеочередных парламентских выборов.