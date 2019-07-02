https://static.news.ru/photo/3ce1c49e-9cb0-11e9-a12c-fa163e074e61_1024.jpg Гэн Шуан Фото: Артем Иванов/ТАСС

Россия и США, как обладатели самых больших ядерных арсеналов, должны находиться во главе процесса разоружения, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Так он отреагировал на слова замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о целесообразности расширения круга участников договорённостей в этой области.

Они (Россия и США) должны в доверительной и прозрачной манере продолжать сокращать ядерные арсеналы, что должно быть необратимым и верифицируемым процессом, — считает Гэн Шуан.

По его мнению, такой подход обеспечит создание условий «для окончательного, полного и всеобъемлющего ядерного разоружения».

При этом представитель МИД КНР отметил, что не может говорить об участии в подобных переговорах Великобритании и Франции, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее Сергей Рябков сообщил, что РФ поддержала позицию США в желании расширить круг участников договорённостей в области ракетно-ядерного разоружения.