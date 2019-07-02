Россия и США, как обладатели самых больших ядерных арсеналов, должны находиться во главе процесса разоружения, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Так он отреагировал на слова замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о целесообразности расширения круга участников договорённостей в этой области.
Они (Россия и США) должны в доверительной и прозрачной манере продолжать сокращать ядерные арсеналы, что должно быть необратимым и верифицируемым процессом, — считает Гэн Шуан.
По его мнению, такой подход обеспечит создание условий «для окончательного, полного и всеобъемлющего ядерного разоружения».
При этом представитель МИД КНР отметил, что не может говорить об участии в подобных переговорах Великобритании и Франции, передаёт
Как писал News.ru, ранее Сергей Рябков сообщил, что РФ поддержала позицию США в желании расширить круг участников договорённостей в области ракетно-ядерного разоружения.