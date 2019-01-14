МИД анонсировал консультации РФ и США по ДРСМД в Женеве

https://news.ru/storage/news/4da3c8c64c46ccc8c469483cf443b6e6/2af925ee-c128-4d65-b562-3dc84870a0e8_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

МИД РФ

Консультации России и Соединённых Штатов по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) пройдут в Женеве, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, они состоятся 15 января, передаёт «Интерфакс». Политик подчеркнул, что его визави на встрече будет первый замгоссекретаря США Андреа Томпсон.

Дипломат отметил, что в условиях ультиматумов со стороны американских властей Москва «продемонстрировала добрую волю, договорившись о консультациях».

Как писал News.ru, в начале декабря 2018 года Вашингтон принял решение приостановить выполнение Штатами обязательств по ДРСМД. По словам главы Госдепартамента Майка Помпео, причина такого решения заключается в нарушениях, которые допускает российская сторона. Позднее РФ внесла в ООН проект резолюции по сохранению ДРСМД, однако он был отклонён.