Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендовала пересмотреть отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы представителю партии «Яблоко» Сергею Митрохину. Итоговое решение примут во время заседания 30 июля текущего года.
Основанием для первоначального постановления стало недостаточное количество достоверных подписей в поддержку политика. По словам члена МГИК Дмитрия Реута, Митрохину вернули ранее забракованные 203 подписи, пишет
Если мы эти 203 подписи засчитываем в пользу кандидата, то остаётся 415 подписей недействительных. Достоверных при таком раскладе — 4525, этого с небольшим запасом хватает для регистрации, — объяснил представитель МГИК.
News.ru сообщал, что действия полиции во время задержания организаторов и участников несогласованного митинга в Москве, который проходил 27 июля, были несоразмерными общественной угрозе. Об этом заявил официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.