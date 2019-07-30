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Депутат Госдумы Наталья Поклонская может сменить род деятельности в нижней палате парламента — перейти из комитета по безопасности и противодействию коррупции в комитет по международным делам.

По словам вице-спикера и главы фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, Поклонская может занять пост заместителя председателя комитета вместо Анатолия Карпова. Тот планирует перейти в комитет по делам национальностей. Неверов добавил,...