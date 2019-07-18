https://static.news.ru/photo/96ab088c-a944-11e9-bd97-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обсуждали возможность обмена граждан двух стран по формуле «всех на всех», но у сторон нет единого её понимания. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Экспертам предстоит сблизить вот это понимание, и тогда реализация станет более возможной, — цитирует пресс-секретаря президента « Интерфакс ».

По словам Пескова, разногласия состоят в том. что в Москве всеми считают одних, а в Киеве — других. При этом он уточнил, что речь идёт не о персоналиях, а о принципе.

Ранее News.ru писал, что уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова обменялась со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой списками заключённых. В российском перечне числятся 35 человек, в украинском — 150.