Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обсуждали возможность обмена граждан двух стран по формуле «всех на всех», но у сторон нет единого её понимания. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Экспертам предстоит сблизить вот это понимание, и тогда реализация станет более возможной, — цитирует пресс-секретаря президента «Интерфакс».
По словам Пескова, разногласия состоят в том. что в Москве всеми считают одних, а в Киеве — других. При этом он уточнил, что речь идёт не о персоналиях, а о принципе.
Ранее News.ru писал, что уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова обменялась со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой списками заключённых. В российском перечне числятся 35 человек, в украинском — 150.