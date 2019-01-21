Мэрские дочки бегут из России

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Анна Собянина на своей первой свадьбе, 2010 год

У родственников столичных градоначальников совпадают личные планы

Как сообщает издание Super.ru, Анна Собянина, дочь столичного мэра, поделилась в соцсетях своими жизненными планами. Выяснилось, что дама, не так давно родившая сына, хотела бы посмотреть мир, родить дочку и когда-нибудь поселиться в Италии. В принципе нормальные, хоть и вполне мещанские мечты, которые могла бы с ней разделить любая чеховская Душечка.

И, в принципе, можно было бы просто в очередной раз улыбнуться по поводу особого патриотизма наследников влиятельных российских семейств, если бы не одно пикантное совпадение по времени. Дело в том, что почти одновременно с откровением Анны Собяниной появилась информация о том, что младшая дочь экс-мэра Лужкова получила гражданство райского острова Кипр. В семье пенсионера Лужкова это стало хорошей традицией, поскольку старшая уже давно истинная киприотка.

А как мы помним, для того, чтобы получить синий еэсовский паспорт Кипра, надо просто инвестировать в экономику островка вполне приличную сумму в евро. Да ещё желательно приобрести там личную недвижимость. Понятно, что капиталов Елены Николаевны Батуриной, славно потрудившейся на обустройстве столицы при правлении собственного мужа, с лихвой хватило, чтобы прикупить дочкам нужные паспорта. Они-то нынче уже граждане мира. Им в Москве тесно было бы.

dronepicr/flickr.com Побережье Кипра

Такое вот символическое совпадение двух отнюдь не фейковых сообщений. Однако этим поток совпадений не ограничился. Через неспящие Telegram-каналы в общество была вброшена систематизированная информация о наличии у нашей политической элиты двойного гражданства или видов на жительство в разных прилично обустроенных странах. А там утверждалось, что у Фетисова американский паспорт, у твердокаменной Мизулиной вид на жительство в Бельгии, где осел её сын, у депутата Ремезкова и сына Жириновского Лебедева — грин-карты, а у вице-премьерши Голодец якобы вид на жительство в той самой Италии, куда стремится дочь Собянина. И запущенный список длинен, как зимний вечер.

Впрочем, мы не настолько наивны, чтобы верить в случайность столь красноречивых совпадений. Создаётся впечатление, что иностранные паспорта, ВНЖ и заграничные планы наследников превращаются в дополнительное поле битвы разных слоев нашей элитки в условиях нарастающего внутреннего напряжения в верхах на фоне разговоров о транзите власти и неизбежной в таком случае схватки «бульдогов под ковром». И тут любой накопленный и правильно запущенный компромат способен принести свои плоды. Особенно, если придется мериться патриотизмом.