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Меркель поприветствовала перемирие в Донбассе

Ангела Меркель и Владимир Путин Kremlin Pool/Global Look Press

Ангела Меркель и Владимир Путин

политика [ версия для печати ]

Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, во время которого лидеры обсудили в том числе ситуацию на юго-востоке Украины.

Немецкий лидер, в частности, поприветствовала договорённость о новогоднем перемирии, которой удалось достичь участникам контактной группы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правительства Германии Ульрике Деммер. Кроме того, Меркель в очередной раз высказалась за освобождение украинских моряков, которые были арестованы после инцидента в Керченском проливе.

Как писал News.ru, 27 декабря трёхсторонняя контактная группа договорилась ввести режим устойчивого и бессрочного прекращения огня в зоне конфликта на юго-востоке Украины. Перемирие начнёт действовать с 01:01 мск 29 декабря.  


#донбасс #украина #путин #Меркель #перемирие
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