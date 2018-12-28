Меркель поприветствовала перемирие в Донбассе

Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, во время которого лидеры обсудили в том числе ситуацию на юго-востоке Украины.
Немецкий лидер, в частности, поприветствовала договорённость о новогоднем перемирии, которой удалось достичь участникам контактной группы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правительства Германии Ульрике Деммер. Кроме того, Меркель в очередной раз высказалась за освобождение украинских моряков, которые были арестованы после инцидента в Керченском проливе.
Как писал News.ru, 27 декабря трёхсторонняя контактная группа договорилась ввести режим устойчивого и бессрочного прекращения огня в зоне конфликта на юго-востоке Украины. Перемирие начнёт действовать с 01:01 мск 29 декабря.