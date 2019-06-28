https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом США Дональдом Трампом возможность запуска переговорного процесса по Ирану. Их разговор произошёл на полях саммита «большой двадцатки».

При этом обсуждались торговые вопросы, но, прежде всего, ситуация в Ливии и в зоне Сахеля, разумеется, темы, связанные с Ираном - например, вопрос, как можно прийти к переговорному процессу, в поддержку которого я очень активно выступала, — передаёт слова Меркель пресс-служба кабмина ФРГ.

Она также ответила, что на саммите была поднята тема реформирования ВТО. Кроме того, канцлер выразила надежду, что США и Китай достигнут урегулирования торгового конфликта между государствами.

Саммиты G20 проходят ежегодно. Нынешняя двухдневная встреча в Осаке на искусственном острове Сакисима стала уже 14-ой по счёту. До 30 тысяч человек, включая лидеров государств, членов делегаций и журналистов, съехались в японский город, их безопасность будут обеспечивать более 25 тысяч полицейских.

Как ранее писал News.ru, супруги глав государств приняли участие в культурной программе в ходе саммита G20. Её организовала жена премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ.