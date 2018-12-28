USD  68.8762 EUR  78.388
GOLD1,277 $   Brent52.80 $ Bitcoin3,670.97 $
МОСКВА-7°C16:09
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Меркель и Макрон потребовали освободить украинских моряков

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель Kremlin.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель

политика [ версия для печати ]

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали от России освободить украинских моряков, арестованных после конфликта в Керченском проливе. Политики считают, что новогодние праздники задержанные должны провести в кругу семьи.

«Нас очень беспокоит применение Россией военной силы в Керченском проливе, а также злоупотребление контролем в Азовском море. Мы требуем безоговорочного освобождения всех незаконно задержанных украинских моряков», — говорится в их совместном заявлении, опубликованном на сайте немецкого правительства.

13 декабря с таким же призывом к Москве обратился Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, писал News.ru.

25 ноября суда Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России, после чего катера пограничной службы ФСБ открыли огонь по ним. Украинская сторона утверждает, что Россия была проинформирована о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а СБУ и Генпрокуратура Украины — по факту ведения агрессивной войны.


#украина #МАКРОН #Меркель #керченскийпролив #моряки
самое читаемое
спорт
Кабаева дала совет Медведевой
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США


читайте также
общество 02:51, 28 декабря 2018
Все 24 украинских моряка объявили себя военнопленными
в мире 18:00, 26 декабря 2018
Порошенко сделает всё для возвращения моряков на Украину
общество 18:15, 20 декабря 2018
ФСБ давит на украинских моряков через сокамерников
Лента новостей
экономика 16:08
Минстрой опроверг рост цен на квартиры в новостройках
общество 16:08
Курильщики компенсируют соседям вред от дыма
спорт 16:07
Российский биатлонист выступает в костюме сборной Украины
общество 16:03
Порядок в Новый год будут охранять 170 тысяч гвардейцев
в мире 15:56
Украинцам дали право требовать проверок качества услуг ЖКХ
Другие новости
политика 15:47
Квартирный вопрос подставил клан Бирюковых
Заммэра столицы приобрёл несколько пентхаусов
политика 15:45
Путин позитивно оценил расширение территории Сирии
политика 15:35
Рейтинг одобрения Путина вырос
политика 14:08
В Крыму назвали стену на границе украинской угрозой
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top