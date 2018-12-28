Меркель и Макрон потребовали освободить украинских моряков

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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали от России освободить украинских моряков, арестованных после конфликта в Керченском проливе. Политики считают, что новогодние праздники задержанные должны провести в кругу семьи.

«Нас очень беспокоит применение Россией военной силы в Керченском проливе, а также злоупотребление контролем в Азовском море. Мы требуем безоговорочного освобождения всех незаконно задержанных украинских моряков», — говорится в их совместном заявлении, опубликованном на сайте немецкого правительства.

13 декабря с таким же призывом к Москве обратился Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, писал News.ru.

25 ноября суда Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России, после чего катера пограничной службы ФСБ открыли огонь по ним. Украинская сторона утверждает, что Россия была проинформирована о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а СБУ и Генпрокуратура Украины — по факту ведения агрессивной войны.