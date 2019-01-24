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Глава Читы Анатолий Михалёв уходит в отставку

Глава Читы Анатолий Михалёв twitter.com/@RuNews_online

Глава Читы Анатолий Михалёв

политика [ версия для печати ]

Глава Читы Анатолий Михалёв покидает пост. Чиновник подал прошение об отставке, объяснив это личными причинами.

Исполнять обязанности председателя городской думы будет его первый заместитель Андрей Ядрищенский, сообщает ТАСС.

Анатолий Михалёв возглавил читинскую администрацию в ноябре 2000 года. В 2014-м, после того как всенародные выборы мэра были упразднены, Михалёв смог сохранить должность, став председателем городской думы. Осенью прошлого года жители Читы вышли на митинг с требованием отставки градоначальника. Поводом стали многочисленные коррупционные скандалы, в которых ранее были замешаны высокопоставленные чиновники городской администрации.

Ранее News.ru писал об отставке помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла, который занимался выстраиванием отношений Соединённых Штатов с Россией и Украиной.


#мэр #ОТСТАВКА #ЧИТА
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