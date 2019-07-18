https://static.news.ru/photo/5870260c-a8da-11e9-b3ed-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/Xinhua

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поблагодарила руководство Гибралтара за соблюдение санкций Евросоюза.

Британский политик встретилась с главным министром Гибралтара Фабианом Пикардо и обсудила с ним ситуацию вокруг задержания танкера Grace 1. Мэй подчеркнула, что судебное разбирательство в связи с инцидентом должно быть независимым, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, британский министр иностранных дел Джереми Хант заявил, что Великобритания отпустит иранский танкер, если Тегеран даст гарантии, что не отправится в Сирию.