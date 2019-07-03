https://static.news.ru/photo/f4e45070-9da0-11e9-b930-fa163e074e61_1024.jpg Тереза Мэй Фото: Pete Maclaine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила депутатам Палаты общин страны, что после встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 «льда» на её лице осталось больше, чем на арктической ледяной шапке.

Тереза Мэй 3 июля встретилась с представителями нижней палаты британского парламента. Депутаты поблагодарили премьера за неизменную позицию в отношению к России и сравнили её лицо с ледяной шапкой.

В этом вопросе, в отличие от полярной ледяной шапки, я не таю, — цитирует премьер-министра Великобритании ТАСС .

Ранее News.ru сообщил, что Владимир Путин провёл «на полях» саммита G20 в Осаке переговоры с премьером Британии Терезой Мэй. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, разговор в том числе касался дела Скрипалей и был очень жёстким.