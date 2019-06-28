Мэй назвала условия для нормализации отношений с Россией
Мария Кузнецова
12:32, 29 июня 2019
https://static.news.ru/photo/ae1185e2-9a52-11e9-8bd0-fa163e074e61_1024.jpgТереза МэйФото: Stefan Rousseau/PA Wire/PA Images
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что нормализация отношений с Россией возможна лишь в случае изменения РФ своего поведения на международной арене.
Нормализация наших двусторонних отношений возможна только в том случае, если Россия сойдёт с пути осуществления безответственных действий, которые угрожают Соединённому Королевству и его союзникам, — цитирует её ТАСС.
Примером таких действий Мэй назвала использование «смертельного нервно-паралитического вещества на улицах Солсбери».
Как писал News.ru, британские издания приводят текст официального пресс-релиза офиса премьер-министра, описывающий краткое содержание претензий, высказанных Мэй Путину в Осаке. В первую очередь они касаются дела Скрипалей, которое Путин охарактеризовал как историю, которая «не стоит и пяти копеек». Мэй, наоборот, подчеркнула, что у Великобритании есть неопровержимые доказательства участия России в диверсии и в связи с этим отношения между двумя странами «ещё долго не будут нормальными».