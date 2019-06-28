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Россию обрадует принятие лидерами зарубежных стран приглашения на торжества в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Однако отказ не будет восприниматься критично. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на итоговой пресс-конференции саммита G20 в японской Осаке.

Мы будем рады, если наше приглашение будет принято, если нет — это не критично. Мы эту дату отметим достойно в любом случае, — цитирует Путина ТАСС. Как отметил глава РФ,...