Процедуру сбора подписей в поддержку кандидатов на выборы хотят поменять. О том, что действующий механизм устарел, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Чем больше мы рассматриваем жалоб, связанных с процедурой сбора и проверки подписей, тем больше у нас зреет уверенность, что этот механизм надо очень серьёзным образом пересматривать, — сказала Памфилова на заседании комиссии.
Она добавила, что у комиссии есть предложения, которые планируют внести уже после избирательной кампании.
Ранее столичный избирком отказал в регистрации независимым кандидатам в депутаты в Мосгордуму. Комиссия заявила, что собранные политиками подписи были фальшивыми, и не приняла доводов самих подписантов о том, что они действительно самостоятельно расписывались в поддержку кандидатов. Решение о недопуске на выборы вызвало волну протестов в Москве. Многотысячные акции прошли в столице 27 июля и 3 августа и закончились жестоким разгоном и уголовным делом о массовых беспорядках, писал News.ru.