USD  66.5499 EUR  75.5541
GOLD1,285 $   Brent61.94 $ Bitcoin3,591.66 $
МОСКВА-18°C16:15
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Медведева огорчили темпы работы в космической отрасли

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Премьер-министр Дмитрий Медведев остался недоволен темпами работы космической отрасли. В пример он поставил космодром Восточный, который к 2021 году не будет готов к запуску тяжелых ракет.

«Нужно заканчивать с „прожектерством“ в вопросах космоса, рассуждать о том, куда полетим в 2030 году, нужно меньше говорить, больше делать», — сказал он в ходе совещания о развитии Роскосмоса.

Ранее News.ru писал о том, что госкорпорация в инициативном порядке сформирует отряд женщин-космонавтов. Их будут готовить в числе прочего к лунным миссиям.


#роскосмос #медведев
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
спорт
Шаботова подвела под удар весь цвет фигурного катания
Юная фигуристка обвинила Загитову в допинге


читайте также
технологии 20:54, 19 января 2019
Роскосмос готов к созданию сверхтяжёлой ракеты «Енисей»
технологии 19:57, 19 января 2019
Индия запустит в космос человекоподобного робота
общество 22:51, 18 января 2019
Роскосмос разработает оборудование для нефтедобычи
Лента новостей
общество 16:13
Прокуратура заинтересовалась уроком от «авторитетов»
политика 16:08
Заксобрание Петербурга одобрило новую команду Беглова
технологии 16:04
«ВКонтакте» запустила каталог подкастов
общество 16:01
Силовика поймали на иномарке с чужими номерами на Урале
шоу-бизнес 16:01
Собчак заявила о проблемах после драки Виторгана и Богомолова
Другие новости
политика 16:08
Заксобрание Петербурга одобрило новую команду Беглова
политика 15:58
Эрдоган прилетел в Москву на переговоры с Путиным
политика 15:35
В ГД с пониманием отнеслись к угрозам Сирии Израилю
политика 15:23
Путин и Эрдоган закончат переговоры к ночи
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top