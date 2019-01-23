Медведева огорчили темпы работы в космической отрасли

https://news.ru/storage/news/1b0b88afbda49fc1f6d9d549cd6fac79/ab4ec0da-9324-4c21-b5e3-ffff6f068203_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Премьер-министр Дмитрий Медведев остался недоволен темпами работы космической отрасли. В пример он поставил космодром Восточный, который к 2021 году не будет готов к запуску тяжелых ракет.

«Нужно заканчивать с „прожектерством“ в вопросах космоса, рассуждать о том, куда полетим в 2030 году, нужно меньше говорить, больше делать», — сказал он в ходе совещания о развитии Роскосмоса.

Ранее News.ru писал о том, что госкорпорация в инициативном порядке сформирует отряд женщин-космонавтов. Их будут готовить в числе прочего к лунным миссиям.