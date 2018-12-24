Медведев требует представить документы по нацпроектам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил чиновникам представить неподписанные документы по национальным проектам до конца года. Он также отметил, что не будет принимать никакие аргументы в случае несвоевременной подготовки необходимых документов.
«Нормативные документы должны быть выпущены до конца года. После завершения года никакие аргументы, никакие отговорки приниматься на эту тему не будут», — сказал Медведев
Данное заявление Медведев сделал на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Ранее News.ru писал, что Владимир Путин поручил Дмитрию Медведеву лично контролировать исполнение приоритетных национальных проектов в регионах. Всего сейчас 12 национальных проектов и 67 федеральных, «на которые, собственно, расслаиваются эти национальные проекты».