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Медведев требует представить документы по нацпроектам

Russian Government/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил чиновникам представить неподписанные документы по национальным проектам до конца года. Он также отметил, что не будет принимать никакие аргументы в случае несвоевременной подготовки необходимых документов.

«Нормативные документы должны быть выпущены до конца года. После завершения года никакие аргументы, никакие отговорки приниматься на эту тему не будут», — сказал Медведев

Данное заявление Медведев сделал на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. 

Ранее News.ru писал, что Владимир Путин поручил Дмитрию Медведеву лично контролировать исполнение приоритетных национальных проектов в регионах. Всего сейчас 12 национальных проектов и 67 федеральных, «на которые, собственно, расслаиваются эти национальные проекты».


#россия #дмитриймедведев #нацпроекты
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