Медведев создал рабочую группу по интеграции РФ и Белоруссии

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение по созданию рабочей группы России и Белоруссии по интеграции.
«У нас возглавит её министр экономического развития Максим Орешкин. Туда войдут представители всех ведомств. И не только правительственных, но и Государственной думы, Совета Федерации, Счетной палаты», — заявил Медведев журналистам.
25 декабря в Москве прошли переговоры президентов России и Белоруссии, они обсуждали цены на энергоресурсы. 29 декабря белорусский лидер Александр Лукашенко вновь совершит рабочий визит в Россию и проведёт переговоры с Владимиром Путиным. Ранее Лукашенко не стал исключать того, что проблемы в экономике заставят страну подумать о вхождении в состав другого государства.
Однако, по заявлению белорусского МИДа, страна не собирается лишаться независимости и суверенитета, писал News.ru.