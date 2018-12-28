Медведев создал рабочую группу по интеграции РФ и Белоруссии

https://news.ru/storage/news/c07055c9e695ea17356d79628468cf16/779ff426-23e7-4da9-9980-bec853ff20be_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Дмитрий Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение по созданию рабочей группы России и Белоруссии по интеграции.

«У нас возглавит её министр экономического развития Максим Орешкин. Туда войдут представители всех ведомств. И не только правительственных, но и Государственной думы, Совета Федерации, Счетной палаты», — заявил Медведев журналистам.

25 декабря в Москве прошли переговоры президентов России и Белоруссии, они обсуждали цены на энергоресурсы. 29 декабря белорусский лидер Александр Лукашенко вновь совершит рабочий визит в Россию и проведёт переговоры с Владимиром Путиным. Ранее Лукашенко не стал исключать того, что проблемы в экономике заставят страну подумать о вхождении в состав другого государства.

Однако, по заявлению белорусского МИДа, страна не собирается лишаться независимости и суверенитета, писал News.ru.