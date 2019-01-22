Медведев реорганизует правительство

https://news.ru/storage/news/4c2b8478a7857b09e25090664444a48d/f8a5e85c-0b5c-4228-8af9-815acd180b29_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Дмитрий Медведев

В правительстве РФ готовятся к реорганизации аппарата. В течение месяца планируется сократить дублирующие функции профильных департаментов и секретариатов вице-премьеров.

«В правительстве готовят реорганизацию структуры аппарата — секретариатов вице-премьеров и отраслевых департаментов», — рассказали РБК в кабмине.

Обсуждение оптимизации структуры правительства идёт с момента формирования нового кабинета министров.

Ранее News.ru писал, что премьер-министр Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Владимиром Путиным предложил создать пост первого замглавы Министерства по Дальнему Востоку, ответственного за Арктику. В ответ российский лидер выразил согласие с инициативой по введению новой должности.