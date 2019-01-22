USD  66.3634 EUR  75.5481
GOLD1,281 $   Brent60.64 $ Bitcoin3,576.73 $
МОСКВА-15°C19:54
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Медведев реорганизует правительство

Дмитрий Медведев Сергей Булкин/News.ru

Дмитрий Медведев

политика [ версия для печати ]

В правительстве РФ готовятся к реорганизации аппарата. В течение месяца планируется сократить дублирующие функции профильных департаментов и секретариатов вице-премьеров.

«В правительстве готовят реорганизацию структуры аппарата — секретариатов вице-премьеров и отраслевых департаментов», — рассказали РБК в кабмине.

Обсуждение оптимизации структуры правительства идёт с момента формирования нового кабинета министров.

Ранее News.ru писал, что премьер-министр Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Владимиром Путиным предложил создать пост первого замглавы Министерства по Дальнему Востоку, ответственного за Арктику. В ответ российский лидер выразил согласие с инициативой по введению новой должности.


#дмитриймедведев #правительство
самое читаемое
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей
общество
Захарову поддержали в споре с Чубайсом о бедности россиян


читайте также
общество 10:25, 17 января 2019
Медведев уволил замглавы Роспотребнадзора Кузькина
общество 04:31, 16 января 2019
Медведев пересел на отечественный лимузин Aurus
Экономист дал мрачный прогноз на ближайшее десятилетие
экономика 19:30, 15 января 2019
Эксперт: Медведев разговаривает сам с собой
Экономист дал мрачный прогноз на ближайшее десятилетие
Лента новостей
общество 19:52
Кадыров назвал число нейтрализованных в Чечне боевиков
общество 19:52
Владелец Jaguar XJ отсудил у импортера более 40 млн рублей
в мире 19:50
Арестованный в Осло россиянин изменил показания
спорт 19:50
Колобков: приветствую решение исполкома WADA
происшествия 19:47
СК осматривает в Ханты-Мансийске захваченный самолёт
Другие новости
политика 19:22
Дипломаты РФ сожалеют из-за решения ЕС о санкциях
политика 18:53
Песков: Путин и Абэ ищут взаимное доверие
политика 18:42
Путин озвучил условия мирного договора с Японией
политика 18:31
Лишение РФ права голоса в ПАСЕ признали неэффективным
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top