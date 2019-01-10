Медведев объяснил создание альтернативного ПО

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Дмитрий Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что создание альтернатив иностранному программному обеспечению и защищённой цифровой экосистемы — это вопрос национальной безопасности.

«То, что мы создаем альтернативы иностранным продуктам, вовсе не означает, что мы собираемся встать здесь на путь самоизоляции. Это невозможно, а самое главное — это нецелесообразно», — рассказал Медведев.

Дмитрий Медведев также отметил, что необходимо гарантировать защиту информации и соблюсти баланс интересов всех слоёв общества.

«Как в масштабах государства эту защиту нужно гарантировать, так и применительно к любому человеку. Но и, конечно, для бизнеса, для которого безопасность коммерческой информации — это основа его конкурентоспособности», — подчеркнул он.

Премьер-министр добавил, что доля российского софта в государственных структурах к 2024 году должна превысить 90%, а в государственных компаниях — 70%, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план реализации стратегии государственной национальной политики. Он рассчитан на ближайшие три года, сообщает пресс-служба правительства России. Документ состоит из 58 пунктов, которые направлены «на гармонизацию социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики».