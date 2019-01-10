USD  67.0795 EUR  76.9066
GOLD1,293 $   Brent60.52 $ Bitcoin3,809.71 $
МОСКВА-10°C15:38
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Медведев объяснил создание альтернативного ПО

Дмитрий Медведев twitter.com/Russian Government

Дмитрий Медведев

политика [ версия для печати ]

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что создание альтернатив иностранному программному обеспечению и защищённой цифровой экосистемы — это вопрос национальной безопасности.

«То, что мы создаем альтернативы иностранным продуктам, вовсе не означает, что мы собираемся встать здесь на путь самоизоляции. Это невозможно, а самое главное — это нецелесообразно», — рассказал Медведев.

Дмитрий Медведев также отметил, что необходимо гарантировать защиту информации и соблюсти баланс интересов всех слоёв общества.

«Как в масштабах государства эту защиту нужно гарантировать, так и применительно к любому человеку. Но и, конечно, для бизнеса, для которого безопасность коммерческой информации — это основа его конкурентоспособности», — подчеркнул он.

Премьер-министр добавил, что доля российского софта в государственных структурах к 2024 году должна превысить 90%, а в государственных компаниях — 70%, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план реализации стратегии государственной национальной политики. Он рассчитан на ближайшие три года, сообщает пресс-служба правительства России. Документ состоит из 58 пунктов, которые направлены «на гармонизацию социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики».


#россия #дмитриймедведев #программноеобеспечение
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
РФ назвала условия обмена капитана судна «Норд»

читайте также
происшествия 06:35, 10 января 2019
Умер онкобольной ребёнок, которому обещал помочь Путин
политика 21:42, 9 января 2019
Путин обсудил с Меркель ситуацию в Сирии
общество 00:54, 7 января 2019
Путин и Медведев прибыли на рождественские богослужения
общество 11:24, 4 января 2019
Медведев утвердил стратегию национальной политики
новый год 23:01, 31 декабря 2018
Медведев пожелал россиянам исполнения желаний
Лента новостей
политика 15:33
Российские санкции против Украины бьют по Молдавии
происшествия 15:32
Жертва группового изнасилования в Уфе требует компенсации
экономика 15:32
Новак: РФ в 2018 году поставила рекорд по добыче газа
происшествия 15:31
Человеческий скелет найден в шахте московского лифта
общество 15:30
Госдума накажет тюрьмой за продажу лекарств в Интернете
Другие новости
политика 15:33
Российские санкции против Украины бьют по Молдавии
политика 15:21
Депутаты пытаются защитить Курилы
Инициатива ЛДПР налагает вето на попытки отторжения островов
политика 15:21
Иванов: Япония форсирует вопрос Курил
политика 13:58
В ГД внесли проект о статусе Курильской гряды
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top