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Медведев прокомментировал ситуацию в Венесуэле

Gaston Brito/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался по поводу ситуации в Венесуэле, где оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его поддержал народ и несколько государств, включая США.

«Мы стали свидетелями того, как на площади в очередной раз вопреки конституции "выбирается" другой глава государства. Причем этот квазипереворот поддерживают главы ряда стран. Очень быстро. Как по команде», — написал Медведев в своём Twitter.

Также, по мнению российского премьера, никто не имеет права незаконными методами отстранить от власти главу государства, «независимо от того, нравится этот человек тем или иным странам или политическим силам или нет».

23 января лидер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом и принёс присягу. Помимо США, его полномочия признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор и Коста-Рика. Венесуэлу охватили массовые демонстрации в поддержку Гуайдо и против действующего президента Николаса Мадуро. Жертвами беспорядков, по последним данным, стали 16 человек.

24 января Мадуро опубликовал первую запись в своём Twitter после начала масштабных акций протеста. В ней он попросил заступничества у Девы Марии, писал News.ru.


#венесуэла #медведев
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