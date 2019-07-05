https://static.news.ru/photo/f982f4ba-9f2b-11e9-9c13-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Медведев Фото: Russian Government/Global Look Press

При использовании цифровых технологий важно не забывать о личном общении с людьми. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании политической конференции партии «Единая Россия», которую он возглавляет.

Он отметил важность использования технологий, учитывая то, что уже не только молодёжь, но и зрелые люди значительную часть информации получают через цифровые устройства. Однако политик напомнил, что увлекаться этим всё-таки не нужно.

Надо сделать так, чтобы нам всем в цифру не уйти, иначе, мы понимаем, чем это закончится. Нам «матрица», оставшаяся от партии «Единая Россия», не нужна, — цитирует Медведева ТАСС .

Глава кабмина также раскритиковал предложение сделать из общественных приёмных партии своего рода аналоги многофункциональных центров. Премьер призвал не пытаться подменять органы власти. Задача таких приёмных, указал он, в первую очередь в информировании «и по национальным проектам, и по самым разным жизненным казусам, процедурам обращения, принятия решений».

Ранее, как писал News.ru, Медведев рассказал о способах, с помощью которых он намерен избавить партию от чванства и хамства. По его мнению, в этом ему помогут инструменты внутреннего и внешнего контроля, а также ответственность членов генсовета за реализацию проектов.