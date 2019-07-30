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Выступление на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН планируют лидеры 114 государств, а также более 80 глав правительств и министров иностранных дел. Среди них называются президент США Дональд Трамп, глава Ирана Хасан Рухани и лидер Украины Владимир Зеленский.

Россию будет представлять глава МИДа Сергей Лавров, который выступит в качестве «ведущего» на заседании Совбеза высокого уровня. Мероприятие запланировано на 24–30 сентября, сообщает ТАСС. Среди других стран, которые представят их...