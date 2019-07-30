Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости поддержки регионов в ситуации с лесными пожарами со стороны федерального центра. В связи с этим он поручил министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину вылететь в Сибирь для проведения проверки.
Во время совещания с вице-премьерами глава правительства потребовал подключить к проверке ряд чиновников, отвечающих за вопрос, передаёт
Ранее News.ru писал, что пожары в России, точнее, необходимость их скорейшего тушения, вышли на уровень ООН. В российских регионах между тем призывают не пороть горячку и спокойнее относиться к подобным ЧП, которые были «и сто, и двести, и триста, и пятьсот лет тому назад». В Организации Объединённых Наций, похоже, в корне не согласны с таким подходом.