Медведев одобрил направления развития волонтёрства

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил концепцию развития волонтёрства в стране. Она рассчитана на период до 2025 года.

«Концепция определяет основные направления развития волонтёрства в целях обеспечения системного подхода к мерам поддержки добровольческих инициатив», — гласит справка к документу, которая размещена на сайте кабинета министров.

Ранее News.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин персонально поблагодарил премьер-министра Дмитрия Медведева за участие в работе по национальным проектам.