Медведев одобрил направления развития волонтёрства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил концепцию развития волонтёрства в стране. Она рассчитана на период до 2025 года.
«Концепция определяет основные направления развития волонтёрства в целях обеспечения системного подхода к мерам поддержки добровольческих инициатив», — гласит справка к документу, которая размещена на сайте кабинета министров.
Ранее News.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин персонально поблагодарил премьер-министра Дмитрия Медведева за участие в работе по национальным проектам.