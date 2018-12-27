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Медведев одобрил направления развития волонтёрства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев vk.com/dm

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

политика [ версия для печати ]

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил концепцию развития волонтёрства в стране. Она рассчитана на период до 2025 года.

«Концепция определяет основные направления развития волонтёрства в целях обеспечения системного подхода к мерам поддержки добровольческих инициатив», — гласит справка к документу, которая размещена на сайте кабинета министров.

Ранее News.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин персонально поблагодарил премьер-министра Дмитрия Медведева за участие в работе по национальным проектам.


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