https://static.news.ru/photo/879a9812-9b89-11e9-b174-fa163e074e61_1024.jpg премьер-министр РФ Дмитрий Медведев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о способах, с помощью которых он собирается избавить крупнейшую политическую партию страны «Единую Россию» от чванства и хамства.

По его мнению, в этом ему помогут инструменты внутреннего и внешнего контроля. Кроме того, необходимо проработать предложение об ответственности членов генсовета за реализацию проектов.

У нас в «Единой России» есть немало профессиональных политиков, которых я лично знаю и уважаю за их трудолюбие и внимательное отношение к людям. Но чаще на слуху совсем другие представители партии. Те, кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам, — написал Медведев в статье для газеты «Известия».

Глава кабмина подчеркнул, что существует жёсткий внутрипартийный контроль, в том числе на стадии выдвижения кандидатов, чтобы некоторые из них своими действиями не дискредитировали «Единую Россию». При этом внешний контроль, по словам Медведева, является задачей журналистов, гражданских активистов и блогеров.

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