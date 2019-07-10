https://static.news.ru/photo/6dd1bdf8-a321-11e9-ae1e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Olga Tanasiychuk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал «абсурдной» ситуацию с газом на Украине.

Граждане вынуждены платить за газ на 25% больше, чем могли, потому что правительство предпочитает закупать топливо в Европе. По мнению российского политика, это недопустимо, передаёт РИА Новости .

Медведев проводит встречу с украинскими политиками: главой политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и лидером партии Юрием Бойко. Переговоры проходят в штабе «Единой России».

Как ранее писал News.ru, Москва до сих пор не получила никакой информации из Киева о курсе нового руководства Украины, заявил Дмитрий Медведев.