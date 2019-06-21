https://static.news.ru/photo/2b4a4ba0-9447-11e9-b3a1-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что считает «передёргиванием ситуации» попытки властей Грузии обвинить РФ в происходящем в стране. Слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о беспорядках политик назвал непрофессиональными.

Глава кабмина предположил, что Зурабишвили ещё «не вошла в курс дела» или «сознательно искажает ситуацию». Он отметил, что события в Грузии связаны с внутриполитической борьбой между радикальной оппозицией и силами, которые находятся у власти.

Это всё было использовано, и об этом говорили практически все комментаторы из нашей страны, чтобы столкнуть две эти силы, использовать это как инструмент в давлении на парламент, а по возможности вообще взорвать нынешнюю политическую систему, которая в Грузии сложилась, — сказал Медведев.

Премьер пояснил, что к протестам сразу подключились «политические клоуны типа Саакашвили», которые оставляют свои комментарии. Он выразил надежду на то, что грузинский народ во всём разберётся, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Зурабишвили прокомментировала массовые акции протеста в Тбилиси. По её словам, к ним привела ошибка властей, которые не учли возможные риски, проведя в грузинской столице необоснованную Межпарламентскую ассамблею православия.