Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что считает «передёргиванием ситуации» попытки властей Грузии обвинить РФ в происходящем в стране. Слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о беспорядках политик назвал непрофессиональными.
Глава кабмина предположил, что Зурабишвили ещё «не вошла в курс дела» или «сознательно искажает ситуацию». Он отметил, что события в Грузии связаны с внутриполитической борьбой между радикальной оппозицией и силами, которые находятся у власти.
Это всё было использовано, и об этом говорили практически все комментаторы из нашей страны, чтобы столкнуть две эти силы, использовать это как инструмент в давлении на парламент, а по возможности вообще взорвать нынешнюю политическую систему, которая в Грузии сложилась, — сказал Медведев.
Премьер пояснил, что к протестам сразу подключились «политические клоуны типа Саакашвили», которые оставляют свои комментарии. Он выразил надежду на то, что грузинский народ во всём разберётся, передаёт
Ранее News.ru писал, что Зурабишвили прокомментировала массовые акции протеста в Тбилиси. По её словам, к ним привела ошибка властей, которые не учли возможные риски, проведя в грузинской столице необоснованную Межпарламентскую ассамблею православия.