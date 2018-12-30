Медведев назначил руководителя транспортного надзора

https://news.ru/storage/news/d52ad68fa477801370b243263066d07e/be78d6cd-ae30-42ae-aeed-e8b151cf9573_850.jpg АГН «Москва»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Андрея Шнырева руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

«Назначить Шнырева Андрея Геннадьевича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта», — сообщается на сайте правительства.

В прошлом Шнырев был заместителем директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса.

Как ранее писал News.ru, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Оксаны Тарасенко на должность заместителя министра экономического развития РФ. До этого 35-летняя выпускница юрфака МГУ занимала должность помощника министра экономразвития.