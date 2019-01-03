Медведев назначил нового замминистра здравоохранения

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утвердил назначение Елены Бойко на пост заместителя министра здравоохранения.
Соответствующий документ размещён на портале российского правительства.
Бойко работала директором департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава.
Ранее News.ru писал, что совет директоров Банка России принял решение назначить с 9 января 2019 года Виктора Климова на должность финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования.