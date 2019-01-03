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Медведев назначил нового замминистра здравоохранения

vk.com/dm

политика [ версия для печати ]

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утвердил назначение Елены Бойко на пост заместителя министра здравоохранения.

Соответствующий документ размещён на портале российского правительства.

Бойко работала директором департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава.

Ранее News.ru писал, что совет директоров Банка России принял решение назначить с 9 января 2019 года Виктора Климова на должность финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования.


#медведев #назначение #Минздрав #здравоохранение
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