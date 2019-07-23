Глава российского правительства Дмитрий Медведев назначил Полину Бадасен заместителем министра экономического развития РФ.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном
Назначить Бадасен Полину Васильевну заместителем Министра экономического развития Российской Федерации, — говорится в документе.
Ранее Бадасен занимала пост директора департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Министерства экономического развития РФ.
Как писал News.ru, Медведев своим указом назначил Надежду Ерастову заместителем министра спорта России.