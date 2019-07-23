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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что назначение Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании вряд ли изменит к лучшему отношения между Москвой и Лондоном.

При этом он уточнил, что возможность конструктивного диалога между двумя странами отбрасывать не стоит. По его мнению, Джонсон — эксцентричный и весьма неординарный человек, что не может не отразиться на...