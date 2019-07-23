Полина Бадасен Фото: economy.gov.ru

Глава российского правительства Дмитрий Медведев назначил Полину Бадасен заместителем министра экономического развития РФ.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Правительства РФ.

Назначить Бадасен Полину Васильевну заместителем Министра экономического развития Российской Федерации, — говорится в документе.

Ранее Бадасен занимала пост директора департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Министерства экономического развития РФ.

Как писал News.ru, Медведев своим указом назначил Надежду Ерастову заместителем министра спорта России.

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