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Медведев назначил нового главу Росимущества

Дмитрий Медведев Сергей Булкин/News.ru

Дмитрий Медведев

политика [ версия для печати ]

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил главой Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Вадима Яковенко, который до 2015 года работал начальником ГСУ Следственного комитета по Москве.

Другим распоряжением председатель правительства освободил от должности бывшего руководителя ведомства Дмитрия Пристанскова, соответствующие документы опубликованы на сайте кабмина.

Ранее News.ru писал, что Пристансков, по данным источников, решил уйти в отставку из-за усталости от «бесконечной нервной работы». По информации инсайдеров, чиновник может вернуться в «Норникель», где возглавлял федеральные и региональные программы в 2014–2016 годах. При этом само ведомство и вовсе могут передать из ведения Минэкономики Федеральному казначейству. 


#дмитриймедведев #Росимущество
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