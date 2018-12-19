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Медведев пообещал наградить всех депутатов Госдумы

Дмитрий Медведев Сергей Булкин/News.ru

Дмитрий Медведев

политика [ версия для печати ]

Премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что постарается удостоить государственных наград всех депутатов Госдумы. Он заявил это на церемонии вручения правительственных знаков отличия членам нижней палаты.

Отметив 45 сотрудников ГД, глава кабмина взял на себя обязательства по награждению всех присутствующих в зале, передаёт РИА Новости. Он добавил, что парламентарии очень много и слаженно работают, даже несмотря на присутствующие иногда конфликты.

«Вы законы принимаете. Нет человека, который здесь законов не принимает. В каждом законе есть вклад члена Государственной думы», — отметил он.

Ранее News.ru сообщал, что глава России Владимир Путин выпустил указ о награждении президента Русфонда Льва Амбиндера за благотворительную деятельность. Также был отмечен глава Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев — он получил премию за правозащитную деятельность.


#госдума #медведев #награды
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