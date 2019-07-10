https://static.news.ru/photo/eb1e80da-a31b-11e9-8778-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский не спешит решать вопросы мира. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Москве.

По мнению политика, Украина устала от агрессии, которую навязывало предыдущее руководство, передаёт РИА Новости .

Медведчук подчеркнул, что без сотрудничества с РФ достичь мира в Донбассе невозможно. Он также высказался за необходимость налаживания межпартийных контактов с Россией.

Это звено мирного диалога, — цитирует Медведчука ТАСС .

Как ранее писал News.ru, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» сравнил Владимира Зеленского с героем сериала «Слуга народа». Он считает, что президент совсем не похож на персонажа из телешоу, а скорее напоминает экс-лидера Украины Петра Порошенко.