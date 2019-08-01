https://static.news.ru/photo/0703120a-b467-11e9-90d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frans Lanting/Global Look Press

Глава департамента международной деятельности МЧС РФ Владимир Соловьёв выразил благодарность американским коллегам за готовность оказать помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Он не исключил, что ведомство воспользуется предложением США.

При этом Соловьёв отметил, что в регионах уже сейчас создана мощная противопожарная авиагруппировка. Он подчеркнул, что предложение помощи является обычной мировой практикой, в том числе в отношении России и Соединённых Штатов.

Представитель МЧС напомнил, что в 2000, 2003 и 2011 годах РФ выступала с подобной инициативой при ликвидации пожаров в Нью-Мексико. В 2005, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах российские специалисты были готовы оказать поддержку западным коллегам с тушением пожаров в Калифорнии, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что предложение президента США Дональда Трампа о помощи в тушении лесных пожаров прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, инициативу хозяина Белого дома российская сторона расценивает как шаг к восстановлению диалога между двумя странами.