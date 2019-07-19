В пятницу, 19 июля, Астраханская область смогла поразить председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Настолько сильно, что третье лицо в государстве публично объявила о сделанном ею крайне неприятном открытии. И тут же обвинила местные правоохранительные органы в медлительности. Хотя только за последнее время в регионе возбуждено рекордное количество уголовных дел в отношении чиновников и бизнесменов.

Количество проблем, которые достались в наследство (врио губернатора Игорю Бабушкину — прим. news.ru) впечатляет... Придётся произвести полную перезагрузку работы команды, — заявила Матвиенко на совещании о социально-экономическом развитии Астраханской области.

В середине недели этот регион вдруг оказался в центре сенсационного скандала. Астрахань смогла поразить всю Россию количеством уголовных дел. За один только день их насчитали 17. А всего их было возбуждено 43. После визита в Астраханскую область замгенпрокурора РФ Андрея Кикотя и проверки строительной сферы региона к следователям были доставлены 22 человека. Среди которых оказались и высокопоставленные чиновники.

Следствию стало известно, что местные власти (начиная с 2015 года) незаконно предоставляли некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» денежные средства в виде субсидий из регионального бюджета. В результате было «освоено» более 47 миллионов рублей.

Ситуация оказалась настолько критической, что на помощь врио губернатора Бабушкину в Астрахань вылетела Матвиенко. И устроила настоящий разнос местным чиновникам. Словно приговор, звучали такие её слова, как «очень медленно», «один из худших показателей», «очень низкие темпы» и, наконец, «полное безобразие».

закрыть Валентина Матвиенко в Астрахани Совет Федерации

Для того, чтобы выполнить те задачи, которые поставлены президентом в майских указах и в национальных проектах, нужны прорывные решения по целому ряду направлений...Очень медленно расселяется аварийное и ветхое жилье ещё и потому, что темпы строительства очень низкие — 0,3 кв. метра на человека — это существенно ниже норматива... Для меня было открытием — это если не худший, то один из худших показателей — что только 36 процентов дорог в Астраханской области соответствуют нормативам, это полное безобразие... Работать надо, закатав рукава, — подчеркнула Матвиенко.

Досталось от председателя Совфеда не только чиновникам, но и местным стражам порядка. Матвиенко пришлось им объяснять прописные истины, что явно не могло не возмутить высокопоставленную гостью из Москвы.

Всех воров надо вовремя хватать за руки. Вы тоже ответственны за социально-экономическое развитие региона... Вы должны строго спрашивать с властней во всём, но особенно в том, что касается привлечения инвестиций. Если в регионе занимаются запугиванием, не будет развиваться бизнес в регионе, — не скрывала своей досады Матвиенко.

Не отчитала она, по сути, только одного чиновника из Астрахани. У врио губернатора, отметила Матвиенко, есть полное понимание состояния дел в регионе.

Он быстро смог погрузиться во все проблемы региона. Многое за это время уже сделано — налажены контакты с руководителями федеральных министерств, ведомств, государственных корпораций, от которых тоже зависит благополучие людей и развитие Астраханской области. Есть чёткое понимание, как строить работу, — особо подчеркнула председатель Совета Федерации.

При этом она сообщила, что готова помочь Астраханской области увеличить объём федерального финансирования на реализацию национальных проектов.