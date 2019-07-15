Председателя Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко язык не повернется назвать мягким человеком. На столь высоком государственном посту вообще очень трудно баловать себя простыми человеческими эмоциями. Тем не менее, в понедельник Матвиенко на несколько минут смогла побыть просто женщиной, рассказав участникам форума «Территория смыслов» об очень личном.

В июне президент РФ Владимир Путин, похоже, задал новый тренд в российской публичной политике. Он начал делиться с народом сокровенным. Был это экспромт или качественная домашняя заготовка? Трудно сказать. И все же одним из самых запоминающихся моментов в недавно прошедшей Прямой линии с Владимиром Путиным стал его ответ на вопрос, за что главе государства стыдно.

«Это не шуточный вопрос и говорить об этом на многомиллионную аудиторию не так просто. Конечно, да, как любому, надеюсь, человеку нормальному», — ответил президент. А затем вспомнил, как в начале 2000-х во время его поездки по стране в одном из регионов к нему подошла женщина преклонного возраста, упала на колени и передала ему записку.

Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам. Её потеряли. Никогда этого не забуду. Мне и сейчас стыдно. Поэтому всё, что до меня доходит, в руки попадает, я все стараюсь отработать по полной. Вы знаете, не всегда можно решить вопросы. Некоторые есть нерешаемые. Я почти уверен, даже наверняка, что там было. Теперь. Прочитав уже десятки таких записок. Наверняка что-нибудь о помощи сыну, который сидит в тюрьме, или ещё что-нибудь в этом роде. Но дело не в этом. Дело в том, что её потеряли, — добавил Путин.

Не секрет, что российские политики столетиями старались на публике не рассказывать о личном. Считалось, что это проявление слабости. Иными словами, непозволительная роскошь для власть имущих. А вот Путин решил поступить иначе. И народу, очевидно, понравилось. Никто не стал президента обвинять в слабости. Наоборот, его в очередной раз поддержали и даже посочувствовали.

Валентина Матвиенко, будучи очень опытным политиком, не могла не обратить на это своё внимание. Проанализировав ситуацию, она, очевидно, решила последовать новому тренду. В понедельник, 15 июля, подвернулся удобный случай.

На форуме «Территория смыслов» в подмосковном Солнечногорске она заговорила о семейном счастье, о своей семье, о смысле жизни, гармонии и даже о том, каких качеств Бог её лишил.

Я вообще счастливый человек, я считаю. Счастье для меня — это то, что я всю жизнь занимаюсь любимым делом, где добилась определённых успехов. Счастье — в гармонии, у меня замечательная семья: сын, внучка...Я благодарна своей семье, что они поддерживали меня, — отметила Матвиенко.

По её мнению, для счастья важно жить в гармонии с обществом и окружением. А для этого важно избавляться от недостатков.

Никогда не быть злым, злопамятным, желать кому-то вреда, не надо конфликтовать, не надо завидовать. Потому что все эти плохие качества разрушают человека изнутри. Бог меня миловал — у меня, к счастью, не было этих качеств, — подчеркнула председатель Совфеда.

Впрочем, лирическое отступление длилось всего несколько минут. «Железная леди» российской политики не долго давала волю своим чувствам. Скоро она вернулась к большой политике. На том же форуме она также, к примеру, заявила, что власти России не намерены ограничивать возможности граждан страны в Интернете.

Я против запретов, против ограничений. Только надо без фанатизма, надо на каждый вопрос смотреть конкретно и конкретно оценивать шаги, действия и законы, которые мы принимаем. Хочу вас заверить, мои молодые друзья, никаких намерений у правительства РФ, у Федерального собрания ограничивать ваши возможности в Интернете нет и не будет...Но вместе с огромной пользой Интернет несет и целый ряд угроз, — предупредила она.

Председатель Совета Федерации напомнила, что в России уже принят закон о суверенном Рунете.

Но это не ограничение, это защита нашего сегмента Интернета от кибератак, кибервойны, которая всё больше разворачивается. Это защита от тех угроз, которые несёт Интернет, потому что сейчас через Интернет можно, например, остановить атомную электростанцию, парализовать экономическую и социальную жизнь страны, — подытожила Матвиенко.

Иными словами, эмоции — эмоциями, а кибервойны и угрозы для безопасности АЭС никто не отменял. Ну откуда найти много времени на личное?