https://static.news.ru/photo/bc14dc40-9b27-11e9-88ce-fa163e074e61_1024.jpg Встреча В. Матвиенко с Председателем Совета кантонов Парламента Швейцарии Ж.-Р. Фурнье Фото: Совет Федерации/flickr.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обвинила грузинские власти в попытке разрыва отношений с Россией. Об этом она заявила после заседания Межпарламентского союза в Женеве в воскресенье, 30 июня. При этом Матвиенко подчеркнула, что между сторонами нет конфликта.

Никакого конфликта между Россией и Грузией нет, мы ничего не инициировали. У нас нет антигрузинских настроений... но те власти, которые есть сегодня, всё делают для того, чтобы разорвать отношения между Россией и Грузией, – цитирует спикера Совфеда ТАСС .

Как писал News.ru, в Тбилиси уже десять дней продолжаются массовые акции протеста. Митингующие требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии. 20 июня митинг перед зданием национального парламента был жёстко разогнан сотрудниками полиции. Против людей применяли слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты. В результате пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Митинги не прекращаются, несмотря на выполнение властями предыдущих требований активистов: покинул пост спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе, власти согласились провести в 2020 году парламентские выборы по пропорциональной системе и освободить задержанных на акциях.

Поводом для волнений послужило то, что глава российской делегации Ассамблеи православия, проходившей в Тбилиси, Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера грузинского парламента, обратился к собравшимся на русском языке. Его речь была посвящена независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом. После обострения ситуации президент РФ Владимир Путин ввёл запрет на полёты в Грузию.