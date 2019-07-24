https://static.news.ru/photo/e5d8fd16-ae2a-11e9-8704-fa163e074e61_1024.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/News.ru

В России ждут с официальным визитом председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикер встретилась с китайским послом Ли Хуэем по случаю завершения его работы на территории российского государства. Они разговаривали о российско-китайских взаимоотношениях, которые строятся на доверии и уважении. Кроме того, политики обсудили предстоящий визит Ли Чжаньшу, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, Матвиенко предложила сенаторам включить государственную компанию «ДОМ.РФ» в проведение проверки в 2020 году Счётной палатой.