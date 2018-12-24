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Матвиенко: РФ зеркально ответит британским СМИ

Federation Council of Russia/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Россия обязана принять зеркальные меры в отношении работающих на российской территории представителей британских СМИ из-за ситуации, которая сложилась вокруг телеканала RT. Так считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Если британский медиарегулятор примет реальные меры, мы ответим зеркально, безусловно», — сказала Матвиенко на пресс-конференции.

Ранее News.ru писал, что британская газета Times опубликовала список из восьми российских журналистов эдинбургской радиостанции Sputnik, которые якобы участвуют в «информационной войне» для дестабилизации Британии. Член парламента Шотландии от Либерально-демократической партии Алекс Коул-Хэмилтон потребовал конфисковать их имущество. Практику публикации списков журналистов, якобы представляющих угрозу для государства, первым запустил украинский сайт «Миротворец».


#ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #Матвиенко #СМИ
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