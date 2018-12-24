Матвиенко: РФ зеркально ответит британским СМИ

https://news.ru/storage/news/c5c8e785baa7208dcc56ad673d52d188/fed8686d-fcfe-466c-b90c-3a0be47a8b26_850.jpg Federation Council of Russia/Global Look Press

Россия обязана принять зеркальные меры в отношении работающих на российской территории представителей британских СМИ из-за ситуации, которая сложилась вокруг телеканала RT. Так считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Если британский медиарегулятор примет реальные меры, мы ответим зеркально, безусловно», — сказала Матвиенко на пресс-конференции.

Ранее News.ru писал, что британская газета Times опубликовала список из восьми российских журналистов эдинбургской радиостанции Sputnik, которые якобы участвуют в «информационной войне» для дестабилизации Британии. Член парламента Шотландии от Либерально-демократической партии Алекс Коул-Хэмилтон потребовал конфисковать их имущество. Практику публикации списков журналистов, якобы представляющих угрозу для государства, первым запустил украинский сайт «Миротворец».