https://static.news.ru/photo/b716488a-a17d-11e9-88a7-fa163e074e61_1024.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала нецензурные выражения грузинского телеведущего Георгия Габунии в эфире телеканала «Рустави 2» в адрес президента России Владимира Путина.

Это омерзительная, циничная, недостойная провокация для любого человека, тем более журналиста, — заявила Матвиенко.

Она отметила важность того, что не только руководство Грузии осудило выходку Габунии, но и сами жители государства.

Ведущий оппозиционного грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в своей авторской программе P.S. нецензурно выругался в адрес Владимира Путина. Гендиректор компании Ника Гварамия заявил, что полностью поддерживает «пафос» коллеги, а премьер-министр страны назвал произошедшее провокацией.

Как ранее писал News.ru, нецензурные выражения телеведущего грузинского оппозиционного телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российских властей связаны с началом предвыборной кампании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.