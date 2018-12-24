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Путин выступит с посланием ФС в первом квартале 2019 года

Валентина Матвиенко Сергей Булкин/News.ru

Валентина Матвиенко

политика [ версия для печати ]

Президент РФ Владимир Путин решил не обращаться к Федеральному Собранию в завершении года. Глава государства выступит с посланием к ФС в первом квартале 2019 года, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Никаких тайных смыслов, конспирологических версий, которые иногда появляются в СМИ, здесь нет», — сказала спикер верхней палаты.

Матвиенко напомнила об обязательстве президента обращаться с посланием ежегодно, и он делает это раз в год. В 2018 году глава государства выступал перед сенаторами и депутатами в марте.

«Там не обозначено, что это должно быть перед новым годом, там нет дат», — пояснила председатель Совета Федерации.

По её словам, точную дату обращения к Федеральному Собранию в следующем году ещё предстоит установить.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о подготовке к прямой линии с Путиным в 2019 году. По его словам, лидер ответит на вопросы россиян и журналистов перед майскими праздниками, писал News.ru.


#владимирпутин #федеральноесобрание #ВалентинаМатвиенко
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