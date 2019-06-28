https://static.news.ru/photo/2cb57d40-9b25-11e9-9488-fa163e074e61_1024.jpg Валентина Матвиенко Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время выступления в штаб-квартире Межпарламентского союза в Женеве призвала парламенты разных стран объединить усилия, чтобы добиться запрета на введение санкций в отношении законодателей. В 2015 году ей не выдали визу для участия во Всемирной конференции глав парламентов стран в Нью-Йорке из-за пребывания в санкционном списке США.

Я думаю, что нам нужно объединять усилия всех парламентов, чтобы добиться признания недопустимости введения каких-либо санкций против парламентариев, — приводит её слова ТАСС.

Она добавила, что поддерживает решение Межпарламентского союза не проводить Всемирную конференцию спикеров парламентов в тех странах, которые вводят ограничения для участия всех национальных делегаций. По этой причине следующая встреча спикеров парламентов состоится не в Нью-Йорке, а в Вене.

27 июня Совет ЕС продлил экономические санкции против России. Законодательный орган Евросоюза, принимая это решение, сослался на ходатайство канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Свою рекомендацию лидерам остальных стран сообщества они дали на саммите 20–21 июня.

Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. Меркель ранее заявила, что ослабление санкций в отношении России возможно только в случае прогресса в реализации Минских соглашений, писал News.ru.