В четверг, 25 июля, спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции, посвящённой итогам весенней сессии Совета Федерации, говорила далеко не только о политике. На носу август, а значит самое время подумать об отпуске. Матвиенко явно не захотела оказаться белой вороной. Она откровенно рассказала журналистам о своих мечтах, а также поделилась мыслями о том, где планирует провести отдых. И даже не забыла поведать о том, что намерена делать, «выйдя на свободу».

Но сначала спикер отметила, что рассчитывает на возобновление межпарламентского диалога с Верховной радой. Что в РФ достигнут «баланс властей», но возможно усиление роли парламента. Что считает русофобию в Грузии рукотворной и верит в мудрость её народа. В СФ, заметила спикер, нет идей по изменению законодательства из-за ситуации с кандидатами в Мосгордуму. И даже особо подчеркнула, что российский парламент, по её мнению, не всегда эффективно использует свои полномочия.

Дальше началось самое интересное. Дело в том, что в четверг СМИ растиражировали информацию о том, что в первой сотни самых обеспеченных чиновников более половины составляют парламентарии, в частности пять сенаторов и 16 депутатов Госдумы. У Матвиенко решили узнать её мнение на этот счёт. Спикер дала понять, что волноваться тут не о чем.

Это не массовое явление, не массовый захват богатыми людьми органов власти, — ответила она.

Сергей Булкин/News.ru

Матвиенко напомнила, что депутатов избирает население. А все кандидаты декларируют свой доход. Возможно, предположила спикер, их избирают, потому что речь идёт об успешных людях, которые смогут сделать богатой и успешной всю Россию. Она также не согласилась с бытующим мнением о том, что богатые приходят в парламент лишь для того, чтобы лоббировать интересы своих компаний.

Более чем достаточно механизмов для лоббирования вне парламента. При этом в самом парламенте это делать проблематично. Мы сегодня все, как за стеклом... Если человек честно всё заработал, не нужно его дискриминировать, — призвала Матвиенко.

О честности миллионных заработков «слуг народа», безусловно, журналисты явно могли бы поспорить с председателем Совета Федерации. Но не стали. В том числе и потому, что никто из них не обладает судебными полномочиями. А пресс-конференция продолжала набирать обороты.

От заявлений Матвиенко СМИ ждали «изюминок». И они не заставили себя долго ждать. К примеру, спикер рассказала, что давно мечтает вновь сесть за руль. Но ей это никак не удаётся сделать аж с 2011 года. Почему? Матвиенко сама всё объяснила.

Я очень люблю водить, но, когда я стала председателем Совета Федерации и перешла в категорию охраняемого лица, перестала, к сожалению, сама водить автомобиль. Представила этот эскорт, когда я еду за рулём, впереди ГАИ... Я пыталась отбиться от них, но, поверьте, не могу. У них свои задачи...Но мечтаю, когда выйду на свободу, обязательно вернусь к вождению автомобиля, — призналась Матвиенко.

Serguei Fomine/Global Look Press

А пока она предпочитает мечтать о чём-то более реалистичном. Например, об отдыхе у моря. Причём в России. А не где-нибудь в несговорчивой Европе. Матвиенко рассказала журналистам, что на днях ей позвонила внучка с вопросом, где она планирует провести отпуск и не намерена ли поехать в Италию.

Мне очень трудно ей было объяснить, почему я не могу поехать в Италию. Но, поверьте, никаких комплексов на этот счёт и никакой рефлексии не испытываю. С удовольствием буду отдыхать на просторах нашего любимого отечества, на море, в горах, на просторах, на полях, — добавила спикер (тут стоит уточнить, что глава Совфеда находится под санкциями, поэтому не имеет возможности посещать страны, которые ввели ограничения в отношении неё).

Правда, когда именно ей удастся отдохнуть, Матвиенко пока не знает. Не до того было, уточнила спикер.