https://static.news.ru/photo/cdc53cda-9be2-11e9-8489-fa163e074e61_1024.jpg Валентина Матвиенко Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко обратилась к представителям парламентов других государств. Она попросила коллег настаивать на принятии ООН резолюции о недопустимости введения санкций в отношении парламентариев.

Матвиенко призвала провести диалог со всеми межпарламентскими ассамблеями для того, чтобы они также поддержали соответствующую инициативу. По её словам, благодаря этому появится инструмент борьбы с «этими средневековыми подходами».

Заявление спикер верхней палаты российского парламента сделала на форуме «Развитие парламентаризма» 1 июля в Москве.

Ранее News.ru писал, что Матвиенко во время выступления в штаб-квартире Межпарламентского союза в Женеве призвала парламенты разных стран объединить усилия, чтобы добиться запрета на введение санкций в отношении законодателей. В 2015 году ей не выдали визу для участия во Всемирной конференции глав парламентов стран в Нью-Йорке из-за пребывания в санкционном списке США.