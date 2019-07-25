https://static.news.ru/photo/ee238228-aec7-11e9-a2e1-fa163e074e61_1024.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что основные положения Конституции РФ не должны подвергаться существенным изменениям.

Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам весенней сессии верхней палаты парламента. По её словам, конституция является актом «общественного согласия», а не только основным законом России.

Я считала и считаю, что основные положения нашей конституции не нуждаются ни в каких коренных изменениях, — подчеркнула она.

Матвиенко также отметила, что роль парламента в РФ будет усиливаться. Однако при этом Россия вряд ли станет парламентской республикой, передаёт ТАСС .

Ранее Матвиенко заявила во время выступления на молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов», что секрет счастья заключается в отсутствии злости, ревности и зависти, писал News.ru.