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Матвиенко хочет восстановить звание генерал-прокурора

Валентина Матвиенко (слева) council.gov.ru

Валентина Матвиенко (слева)

политика [ версия для печати ]

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила восстановить звание генерал-прокурора. Раньше звание применялось к главе российской прокуратуры.

Об этом она заявила на заседании, посвящённом 300-летию Генпрокуратуры.

«И звучит солиднее, да и бояться, Юрий Яковлевич, точно будут больше» — приводит обращение Матвиенко к генпрокурору Юрию Чайке «Политика сегодня».

Как ранее писал News.ru, Владимир Путин рассказал о своём военном прошлом. Во время посещения Петропавловской крепости президент в разговоре с почётным строителем России Владимиром Бендетом признался, что служил в артиллерийских войсках.


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