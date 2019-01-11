Матвиенко хочет восстановить звание генерал-прокурора

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила восстановить звание генерал-прокурора. Раньше звание применялось к главе российской прокуратуры.
Об этом она заявила на заседании, посвящённом 300-летию Генпрокуратуры.
«И звучит солиднее, да и бояться, Юрий Яковлевич, точно будут больше» — приводит обращение Матвиенко к генпрокурору Юрию Чайке «Политика сегодня».
Как ранее писал News.ru, Владимир Путин рассказал о своём военном прошлом. Во время посещения Петропавловской крепости президент в разговоре с почётным строителем России Владимиром Бендетом признался, что служил в артиллерийских войсках.