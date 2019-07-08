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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова намерена попросить сохранить «гуманитарный коридор» с Грузией и социальные денежные переводы.

Дифференцированно можно было бы подходить, если переводы связаны с пенсиями, оказанием помощи многодетным семьям, возможно, для этих людей надо было бы сделать исключение, — заявила Москалькова. По её словам, в...