https://static.news.ru/photo/c07ef4f0-a176-11e9-87e2-fa163e074e61_1024.jpgВалентина МатвиенкоФото: Сергей Булкин/News.ru
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о готовности исполнять свои обязанности и дальше в случае поступления соответствующего предложения от коллег.
Это вопрос к членам Совета Федерации, если они посчитают необходимым предложить мне продолжить работу в качестве председателя Совета Федерации, естественно, проголосуют за это, то, безусловно, я продолжу эту работу, – цитирует Матвиенко ТАСС.
Срок полномочий Валентины Матвиенко в Совете Федерации истекает в сентябре 2019 года.
Как писал News.ru, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко продолжит представлять интересы города в Совфеде.