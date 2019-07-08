Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о готовности исполнять свои обязанности и дальше в случае поступления соответствующего предложения от коллег.

Это вопрос к членам Совета Федерации, если они посчитают необходимым предложить мне продолжить работу в качестве председателя Совета Федерации, естественно, проголосуют за это, то, безусловно, я продолжу эту работу, – цитирует Матвиенко ТАСС.

Срок полномочий Валентины Матвиенко в Совете Федерации истекает в сентябре 2019 года.

Как писал News.ru, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко продолжит представлять интересы города в Совфеде.

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