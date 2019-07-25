https://static.news.ru/photo/13f20efa-aede-11e9-8f17-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Из 57 кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва, которым было отказано в регистрации, есть те, которые «несправедливо не зарегистрированы», считает спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко.

Сенатор подчеркнула, что в случае подтверждения незаконности отказа, все стоящие за этим должны понести наказание, сообщает «Интерфакс» .

В законодательстве всё прописано — куда человек должен обратиться — в Московскую городскую избирательную комиссию, в Центризбирком, дальше в суд, надо оперативно этот путь пройти и доказать аргументированно, что его незаконно сняли, — пояснила Матвиенко.

Спикер СФ также допустила возможность изменения законодательства, если появятся подобные предложения. При этом Матвиенко подчеркнула, что нынешние законы работают и позволяют избегать серьёзных нарушений. Сейчас нарушений на выборах стало гораздо меньше. По мнению сенатора, это связано с ужесточением ответственности по отношению к избирательной комиссии, вплоть до уголовной.

Как ранее писал News.ru, 18 июля Мосизбирком подвёл итоги регистрации кандидатов в депутаты. 57 человек получили отказ. 12 незарегистрированных кандидатов подали жалобы. В поддержку снятых кандидатов в Москве прошли митинги.