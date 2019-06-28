Спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что антинаркотическое законодательство в России нельзя ослаблять.
Политик также призвала усилить меры наказания за подбрасывание наркотических средств. Она назвала подобные ситуации недопустимыми, потому что людям долго приходится доказывать свою невиновность, передаёт
Как ранее писал News.ru, Матвиенко обвинила грузинские власти в попытке разрыва отношений с Россией. В Тбилиси уже десять дней продолжаются массовые акции протеста. Митингующие требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии. 20 июня митинг перед зданием национального парламента был жёстко разогнан сотрудниками полиции.