https://static.news.ru/photo/4c0f6264-9b2a-11e9-b71d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что антинаркотическое законодательство в России нельзя ослаблять.

Политик также призвала усилить меры наказания за подбрасывание наркотических средств. Она назвала подобные ситуации недопустимыми, потому что людям долго приходится доказывать свою невиновность, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, Матвиенко обвинила грузинские власти в попытке разрыва отношений с Россией. В Тбилиси уже десять дней продолжаются массовые акции протеста. Митингующие требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии. 20 июня митинг перед зданием национального парламента был жёстко разогнан сотрудниками полиции.