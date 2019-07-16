Уже больше месяца экологи практически по всей России бьют тревогу. Обнаружена массовая гибель. К счастью, не людей. Пока не людей. На данный момент речь идёт о пчёлах. Но гибнут они так массово, что впору говорить о экологическом бедствии. Во вторник, 16 июля, ситуацией заинтересовались даже в Госдуме РФ. Последовало обращение в Генпрокуратуру.

Больше всего встревожены ЧП в Центральном и Приволжском федеральном округах. Дело в том, что эти два региона лидеры по числу пчелосемей. Однако во многих других уголках России ситуация не лучше. А ведь не стоит забывать, что пчёлы — источники стратегического для сельского хозяйства страны сырья. От присутствия отечественного мёда на прилавках наших магазинов, не секрет, напрямую зависят показатели Минздрава. Известно, что снижение потребления населением мёда ведет к неминуемому увеличению числа заболеваний.

Первым на тревожные сообщения отреагировали в Россельхознадзоре. Там пришли к выводу, что массовая гибель пчёл в регионах РФ связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей. Пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано при этом подчеркнула, что в последние восемь лет в России не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов.

Тут же нашли и предварительного виновного. Стало известно, что ещё в 2011 год у Россельхознадзора практически в полном объёме изъяли и потом никому не передали полномочия по надзору в этой области. А инициатива принадлежала Минэкономразвития РФ. Значит, чиновники из этого министерства, пришли к выводу в Россельхознадзоре, и виноваты.

Юлия Мелано fsvps.ru

Минэкономразвития РФ должно взять на себя ответственность за массовую гибель пчёл и употребление россиянами овощей и фруктов с превышенным остаточным количеством пестицидов, нитратов и нитритов, — утверждает Милано.

15 июля в Минэкономразвития ответили на сделанное на прошлой неделе заявление представителя Россельхознадзора. Выводы сотрудники министерства назвали «однобокими и преждевременными» и добавили, что обязанность по осуществлению контроля с 2011 года не исчезла, а была распределена между несколькими ведомствами. В том числе и Россельхознадзором.

Кроме того, анализ законодательства в указанной сфере показывает, что причина озвученных Россельхознадзором проблем с обращением пестицидов и агрохимикатов обусловлена не отсутствием у ведомства необходимых контрольно-надзорных полномочий, а отсутствием необходимого урегулирования вопросов применения (использования) пестицидов и агрохимикатов, — подчеркивается в сообщении пресс-службы Минэкономразвития.

А пчёлы тем временем продолжают гибнуть. И вот за дело взялись в Госдуме. Депутаты обратились в Генпрокуратуру с просьбой выяснить причины массовой гибели насекомых и возможную связь с опрыскиванием полей химикатами.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мы обратились в Генеральную прокуратуру с указанием не просто факта гибели пчёл, а именно использования контрафактной продукции и поддельных химикатов, нарушении технологий при использовании химикатов. Нужно провести проверку, — заявил во вторник, 16 июля, глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев на экстренном совещании, посвящённом проблеме массовой гибели пчёл.

Депутат также сообщил, что аналогичные обращения направлены в Минсельхоз, Минприроды и ряд других ответственных ведомств.

У нас нарушена цепочка контроля. Минприроды контролирует влияние на природу, Роспотребнадзор продукцию на полках, Россельхознадзор отвечает только за продукцию животного происхождения. Лебедь, рак и щука получается. Мы все от этого страдаем, и непонятно к чему это приведёт. Выслушав все стороны, по итогам совещаний мы направим соответствующие обращения во все органы власти, которые связаны с этим вопросом, — уточнил свою позицию глава комитета.

Николаев не стал скрывать, что экспертам пока точно не известно, какие именно агрохимикаты используются. В Госдуме уверены, что озвученная на экстренном совещании проблема связана не только с гибелью пчёл. Она более масштабна. По словам экспертов, уже зафиксированы отравления и людей, собирающих в лесах ягоды и грибы.