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Мария Захарова приняла капитуляцию Чубайса

Мария Захарова twitter.com/@EchoMskRu

Мария Захарова

политика [ версия для печати ]

Жаркая онлайн-полемика между главой «Роснано» Анатолием Чубайсом и официальным представителем МИД Марией Захаровой продолжается. 

На сей раз Захарова отреагировала на пост Чубайса, в котором он уличил её в подмене исторических дат, связанных с годами поступления на службу. Представитель внешнеполитического ведомства заявила, что начала «работу чиновником» в 1998 году, то есть не 15 лет назад, как ранее написал Чубайс, а 20. 

«Ещё раз: не в 2003 году, а в 1998 - в год кризиса, ставшего результатом макроэкономической политики середины 90-х годов. Поверьте, этот год я ни с каким другим не перепутаю, столько горя и разбитых судеб я тогда увидела», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Прокомментировала Захарова и слова оппонента о том, что он решил сдаться в затянувшемся споре.

«То, что Вы сдались — это очень плохо, потому что в плен Вас брать не хочется. Но, из уважения к нормам гуманитарного права, так и быть - капитуляция принята», — подытожила официальный представитель МИД России.

Как писал News.ru, изначально Чубайс и Захарова не сошлись в оценках состояния российской экономики и работе главы «Роснано» в правительстве. Вопрос о бедности населения у Захаровой возник после речи Чубайса на Гайдаровском форуме. Там он заявил, что Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по уровню расхода электроэнергии и при этом на протяжении последних нескольких лет отстаёт в сфере энергоэффективности. Руководитель «Роснано» также отметил, что за время его работы в правительстве состояние российской экономики улучшилось. Тогда представитель МИДа призналась, что вспоминает этот период истории страны «с дрожью».


#Захарова #Чубайс
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